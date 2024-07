Trump zegt tijdens bezoek Netanyahu dat relatie nooit slecht was

PALM BEACH (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft vrijdag Donald Trump in zijn resort in Florida bezocht. Trump zei onder andere dat de relatie tussen hem en Netanyahu nooit bekoeld is geweest. De Israëlische leider ging een dag eerder al langs bij president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris.

Oud-president Trump doet ook dit jaar weer namens de Republikeinen mee aan de presidentsverkiezingen. Hij en Netanyahu onderhielden tijdens zijn presidentschap nauwe banden, maar de relatie leek daarna bekoeld. Zo feliciteerde Netanyahu Biden met zijn verkiezingswinst in 2020, terwijl Trump vond dat de verkiezingen gestolen waren. En Trump op zijn beurt bekritiseerde de Israëlische premier over de aanval in Israël van Hamas op 7 oktober vorig jaar.

Trumps vermoedelijke tegenstander bij de komende verkiezingen in november is Harris. Zij heeft naar eigen zeggen Netanyahu te kennen gegeven dat ze zich ernstig zorgen maakt "over de verschrikkelijke humanitaire situatie" in Gaza. Net als president Joe Biden pleit ze voor een staakt-het-vuren.

Trump zei in het bijzijn van Netanyahu dat de opmerkingen van Harris respectloos waren en riep onder meer op tot onmiddellijke vrijlating van de Israëlische gijzelaars door Hamas.