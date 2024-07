Hinder door lange rijen en regen voor openingsceremonie Spelen

PARIJS (ANP) - Voor het bijwonen van de openingsceremonie van de Olympische Spelen langs de Seine in Parijs zijn geduld en doorzettingsvermogen nodig. Al uren voor het begin van de botenparade stonden er rijen van honderden meters om op een van de enkele honderdduizenden aangewezen plekken te komen. Regenbuien maakten het wachten niet fijner.

Rond 19.30 uur begint de openingsceremonie, dit jaar voor het eerst niet in het stadion maar langs een route van ruim 6 kilometer van Pont d'Austerlitz tot het bij de Eiffeltoren gelegen Trocadéro. Mede door de verhoogde terreurdreiging heeft Parijs grote veiligheidsmaatregelen moeten treffen, zoals het afzetten van delen van het centrum en tas- en paspoortcontroles om op de tribunes te komen. Dit resulteert in lange wachttijden.

Ondertussen is het afwachten of iedereen op tijd zijn of haar plekje weet te bereiken. Aanwezigen die op weg zijn naar hun plaats aan de Seine bij het Musée d'Orsay hebben na ongeveer een uur in de rij nog zeker honderd meter aan wachtenden voor zich.