Trump zinspeelt op deportatie Tesla-baas Musk

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump zinspeelt op de deportatie van Tesla-baas Elon Musk, die in Zuid-Afrika is geboren. Het is de jongste escalatie in het conflict tussen de voormalige bondgenoten.

Trump zei dat hij zou kijken naar het deporteren van miljardair Musk in antwoord op een vraag. "Ik weet het niet. Dat zullen we moeten bekijken", aldus Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis. Musk, die ook Amerikaans staatsburger is, uit steeds fellere kritiek op Trumps belasting- en begrotingsplannen.

De deportatiesuggestie van de president is het laatste salvo in de opgelaaide vete met 's werelds rijkste persoon. De nieuwe regeringsvoorstellen bevorderen onder meer het einde van een consumentenkrediet voor de aankoop van elektrische voertuigen.

Eerder dinsdag dreigde Trump op sociale media de subsidies van Musks bedrijven in te trekken.