Gemeente Amsterdam komt met extra opvangplekken voor daklozen

AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam gaat een proef doen met extra nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen. In totaal gaat het om 132 extra opvangplekken die een aanvulling moeten zijn op de zogeheten winteropvang van 250 plekken.

Normaal gesproken kunnen mensen in de wintermaanden in de opvang terecht voor een maaltijd, een douche en een slaapplek. In de pilot biedt de gemeente ook in de zomermaanden opvang aan. Vanaf dinsdag zijn de 132 extra plekken beschikbaar, voor alle leeftijden. 10 daarvan zijn speciaal voor lhbti+'ers.

Opvangwethouder Rutger Groot Wassink is blij dat er nu het hele jaar door laagdrempelige opvang is in Amsterdam. "De groep dak- en thuisloze mensen groeit. Afnemende bestaanszekerheid en de woningcrisis zorgen ervoor dat steeds meer mensen behoefte hebben aan hulp en een vangnet", aldus de wethouder. "Maar echt opkrabbelen uit de lastige situatie waarin ze zitten kost tijd en aandacht."