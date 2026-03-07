Van de Bunt halverwege zesde op WK allround, Stolz leidt

HEERENVEEN (ANP) - Stijn van de Bunt is na de eerste dag van het WK allround opgeklommen naar de zesde plaats. De 21-jarige schaatser eindigde op de 5000 meter als tweede achter Sander Eitrem, die met 6.01,61 het baanrecord van Patrick Roest uit de boeken reed en daarmee een groot deel van zijn achterstand op Jordan Stolz goedmaakte.

Titelverdediger Stolz, die de 500 meter had gewonnen en met 6.19,66 elfde werd op de 5000 meter, gaat in Heerenveen nog altijd aan de leiding. Hij heeft voor zondag op de 1500 meter 2,75 seconden voorsprong op Eitrem en 3,18 op diens landgenoot Peder Kongshaug.

Van de Bunt moet 7,47 seconden goedmaken op Stolz. Chris Huizinga werd met 6.11,69 vijfde. Hij staat achtste in het klassement op 7,96 van Stolz. Marcel Bosker reed met 6.17,66 de negende tijd en staat ook negende op 8,25 van Stolz.

De schaatsers rijden zondag in Thialf nog een 1500 meter en een 10 kilometer.