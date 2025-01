Trumps Midden-Oostengezant bezoekt Netanyahu

JERUZALEM (ANP/RTR) - Steve Witkoff, de gezant voor het Midden-Oosten van de aankomende Amerikaanse president Donald Trump, spreekt zaterdag in Israël met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Een van de gespreksonderwerpen is naar verluidt een deal die moet worden gesloten met de Palestijnse beweging Hamas over de vrijlating van gijzelaars en de totstandkoming van een staakt-het-vuren in de Gazastrook.

Andere kwesties zijn de Israëlische militaire aanwezigheid in delen van Libanon, de machtswisseling in Syrië en de positie van Iran.

De 67-jarige Witkoff, van Joodse afkomst, is een vastgoedmagnaat uit New York en werkte tijdens de eerste presidentiële ambtstermijn van Trump als belangrijk economisch adviseur. Hij heeft al lang nauwe banden met Trump. Hij sprak onder meer op de Republikeinse Conventie vorig jaar en speelde in september in West Palm Beach golf met Trump toen er op de golfbaan een man bleek rond te zwerven die mogelijk van plan was een aanslag op Trump te plegen. In november werd Witkoff door Trump benoemd tot speciale gezant voor het Midden-Oosten. Trump wordt 20 januari weer president.