Politie grijpt in bij XR-protest A12, waterkanonnen ingezet

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft zaterdagmiddag ingegrepen bij het klimaatprotest van Extinction Rebellion (XR) in de tunnelbak van de A12. Volgens een verslaggever ter plaatse heeft de politie twee waterkanonnen ingezet. Eerder ging de politie al over tot het aanhouden van klimaatactivisten bij blokkades van andere verkeersknooppunten in Den Haag.

De demonstranten van XR blokkeren sinds het begin van de middag onder meer de tunnelbak van de A12 in de richting van Den Haag. Ze demonstreren tegen de zogenoemde fossiele subsidies.