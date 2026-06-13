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Trumps naam verwijderd van gevel Kennedy Center

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 juni 2026 om 19:54
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WASHINGTON (ANP/AFP) - Het Kennedy Center heeft de naam van president Donald Trump van de gevel verwijderd. Een rechter had de culturele instelling daartoe bevolen.
In een juridische verklaring zei directeur Matt Floca dat "alle fysieke borden op het gebouw en het terrein van het Kennedy Center" met de naam van Trump zijn verwijderd.
Trump nam na zijn terugkeer in het Witte Huis de leiding van het prestigieuze culturele centrum over, dat is vernoemd naar de in 1963 vermoorde president John F. Kennedy. Vorig jaar besloot het bestuur Trumps naam toe te voegen.
Tussenkomst
Een Amerikaanse rechter besloot eind mei dat de naam van Trump moest worden verwijderd, omdat de naam niet kon worden gewijzigd zonder tussenkomst van het Congres. Het centrum kreeg veertien dagen de tijd om alle verwijzingen naar Trump van fysieke borden en officiële materialen te schrappen. Vorige week werd zijn naam van de website gehaald.
Na de uitspraak zei Trump de leiding van de instelling op te geven.
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