Trump: ondertekening akkoord met Iran volgens planning zondag

WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump heeft gezegd dat volgens de planning de ondertekening van de verwachte deal tussen zijn land en Iran zondag is. Hij claimt op sociale media dat dan de Straat van Hormuz "meteen open is voor iedereen".

Bemiddelaar Pakistan heeft aangegeven dat dat mogelijk is, afgaand op het succes in de onderhandelingen. Maar Iran heeft tegengesproken dat er zondag al iets wordt getekend. Pakistan werkt aan een procedure om een akkoord elektronisch te ondertekenen. Eerder afgelopen week waren er geruchten over een bijeenkomst in Genève.

Trump claimt ook dat de VS te zijner tijd verrijkt uranium van Iran gaan overnemen. Dit is in tegenspraak met berichten uit Iran. Het beoogde akkoord moet als memorandum van overeenstemming de basis zijn van het einde van vijandelijkheden en het heropenen van de zeestraat. Tal van andere kwesties zoals het verrijkte uranium van Iran zouden in een onderhandelingsproces dat maximaal zestig dagen duurt, moeten worden geregeld. Teheran heeft zaterdag laten weten zondag geen ondertekening te verwachten en dat het nu ook geen gezanten naar Islamabad of Genève stuurt.