Tsjechië betaalt volgens premier niet voor EU-plan voor Oekraïne

PRAAG (ANP/RTR) - Tsjechië zal volgens de nieuwe premier Andrej Babiš op geen enkele manier geld uitgeven of garanties geven voor het EU-plan om Oekraïne financieel te steunen. De Europese Commissie moet volgens Babiš andere manieren vinden om Oekraïne bij te staan.

Leiders van de EU willen komende week de knoop doorhakken over een plan om bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor financiële steun aan Kyiv. België verzet zich hiertegen, omdat de tegoeden bij een instelling in België geparkeerd staan en de stap volgens het land juridisch omstreden is. De EU wil dat de lidstaten financiële garanties geven voor de uitvoering van het gecompliceerde plan.

De rechtspopulistische miljardair Babiš is afgelopen week voor de tweede keer benoemd tot premier van Tsjechië. Zijn partij behaalde in de laatste verkiezingen 80 van de 200 zetels in het parlement.