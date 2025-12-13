ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tsjechië betaalt volgens premier niet voor EU-plan voor Oekraïne

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 december 2025 om 14:18
anp131225074 1
PRAAG (ANP/RTR) - Tsjechië zal volgens de nieuwe premier Andrej Babiš op geen enkele manier geld uitgeven of garanties geven voor het EU-plan om Oekraïne financieel te steunen. De Europese Commissie moet volgens Babiš andere manieren vinden om Oekraïne bij te staan.
Leiders van de EU willen komende week de knoop doorhakken over een plan om bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor financiële steun aan Kyiv. België verzet zich hiertegen, omdat de tegoeden bij een instelling in België geparkeerd staan en de stap volgens het land juridisch omstreden is. De EU wil dat de lidstaten financiële garanties geven voor de uitvoering van het gecompliceerde plan.
De rechtspopulistische miljardair Babiš is afgelopen week voor de tweede keer benoemd tot premier van Tsjechië. Zijn partij behaalde in de laatste verkiezingen 80 van de 200 zetels in het parlement.
loading

POPULAIR NIEUWS

_0384fc8b-ae13-416f-97b5-dd22a6b935e9

Nieuwe foto's van Epstein, Trump en meisjes, veel meisjes

generated-image (3)

Van Londen naar Łódź: hoe een rijker Polen het verliezende Engeland leeg trekt

im-07043757

AI-gadgets zijn nu waardeloos – maar dat gaat snel veranderen

226941085_l

Tegenslag is goed voor je

index4ada

'Spookdeeltjes' van de zon veroorzaken verborgen kettingreactie in de aarde

137379265_m

Paar glazen wijn per week? Zelfs dat verhoogt je risico op kanker

Loading