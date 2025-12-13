VVD zoekt dringend geld, maar leden lopen niet warm voor afdracht

BUSSUM (ANP) - De VVD heeft geld nodig. Een manier om het op te lossen is volgens het hoofdbestuur een afdracht vragen aan de politieke bestuurders van de partij. Tijdens de algemene ledenvergadering in Bussum zaterdag bleek uit een peiling onder de aanwezige leden dat zij vooral willen inzetten op werving van nieuwe leden.

Bezuinigen kan de partij eigenlijk niet meer, aldus penningmeester Lex Janssen. "De rek is er wel uit." Er is al 800.000 euro bezuinigd. De contributie kan ook niet hoger, want die is volgens hem al ongeveer het hoogste van alle partijen. Dan blijft alleen de afdracht over. Janssen: "We hebben niet de luxe om hier niet over te praten."

De inkomsten van de partij zijn de afgelopen jaren omlaag gegaan, omdat het aantal leden en zetels in de Tweede Kamer is afgenomen. Dat betekent minder contributie en subsidie. Een afdracht van VVD-bestuurders kan een oplossing bieden. Een bijdrage van 3,5 procent kan de partij per jaar ongeveer 2 miljoen euro opleveren.