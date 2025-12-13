Schaatsster Kok tweede op 1000 meter in Hamar

HAMAR (ANP) - Schaatsster Femke Kok is als tweede geëindigd op de 1000 meter van de wereldbekerwedstrijd in Hamar. Ze was alleen langzamer dan de Japanse winnares Miho Takagi (1.14,39).

Kok finishte na 1.14,73. Ze won vrijdag voor de twaalfde keer op rij een 500 meter op een wereldbekerwedstrijd. "Ik was niet helemaal uitgerust en maakte te veel foutjes", zei Kok voor de camera van de NOS.

Marrit Fledderus werd derde op de 1000 meter (1.15,39). Takagi zegevierde vrijdag ook op de 1500 meter. De Japanse versloeg Kok op de 1000 meter omdat ze een betere slotronde had.

Kwalificatietoernooi

Suzanne Schulting stelde teleur met een achttiende plaats (1.16,94). De drievoudig olympisch kampioene shorttrack kwam vrijdag ten val op de 500 meter. Isabel Grevelt eindigde als negentiende (1.17,16).

Jutta Leerdam startte niet in Hamar. Ze slaat de vierde wereldbekerwedstrijd net als Joy Beune over. Beide schaatssters willen zich op een andere manier voorbereiden op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen.