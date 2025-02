Tunesiër krijgt levenslang voor fatale steekpartij in Nice

NICE (ANP/AFP/DPA) - Een Franse rechtbank heeft een 25-jarige Tunesiër veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het doden van drie personen in Nice. De slachtoffers werden op 29 oktober 2020 doodgestoken in de Notre-Dame in die stad.

Bij de steekpartij liepen ook zeven personen ernstige verwondingen op. De Tunesiër, Brahim Aouissaoui, werd neergeschoten door de politie. Hij zei aan het begin van het proces zich niets te herinneren, maar maandag kwam hij onverwacht met een bekentenis. De man beweerde dat de moorden "gerechtvaardigd" waren als wraak voor "het Westen" dat "onschuldige moslims doodt".

Aouissaoui arriveerde volgens onderzoek kort voor de steekpartij via Italië in Frankrijk. Op zijn telefoons zijn beelden gevonden die in verband kunnen worden gebracht met de terroristische organisatie Islamitische Staat. Aouissaoui had ook een audiobestand opgenomen waarin hij Frankrijk omschreef als "land van ongelovigen".