ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Palestijnse leider Abbas wil verkiezingen nu in september 2027

Samenleving
door anp
anp101026108 1
Volg ons op Google Nieuws
RAMALLAH (ANP/RTR/AFP) - De Palestijnse leider Mahmoud Abbas heeft de parlementsverkiezingen van komende maand officieel geannuleerd. Het is nu de bedoeling dat zowel de presidents- als parlementsverkiezingen gaan plaatsvinden in september volgend jaar, schrijft persbureau WAFA.
Er kwam eerder al naar buiten dat de verkiezingen weer niet zouden doorgaan. In een brief aan de Franse regering noemden de Palestijnse autoriteiten deze week verslechterende omstandigheden in Palestijnse gebieden als reden voor het uitstel.
Frankrijk erkent een Palestijnse staat, maar dringt ook aan op verkiezingen. De Palestijnse Autoriteit (PA) van de 90-jarige Abbas hield in 2005 voor het laatst presidentsverkiezingen en het jaar erna de laatste parlementsverkiezingen.
Israël verweet Abbas deze week de internationale gemeenschap te misleiden door verkiezingen uit te stellen. "Ze blijven maar liegen en bedriegen. Gevolgen? Niet voor de corrupte PA", sneerde minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-09 om 15.57.57

Een maand overwinteren in Spanje: de huurprijs vertelt maar het halve verhaal

radiatorventilator_header_AI

Kastje onder je radiator scheelt zelf maar een tientje per jaar, deze ketelinstelling levert veel meer op

generated-image (16)

Gekrabbel in je plafond? Zo herken je de ongenode gast — en wat je eraan mag doen

11334420_m

Miljoenen veldmuizen vreten de polder kaal: dit betekent de plaag voor je schuur, kruipruimte en keuken

gandr-collage (3)

Yesilgöz wil weer lijsttrekker worden, maar De Telegraaf wil dat helemaal niet

anp091026159 1

Baas Nederlandse Bank roept opnieuw op tot afschaffen hypotheekrenteaftrek

Loading