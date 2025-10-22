COC: helft lhbti+-asielzoekers voelt zich onveilig in opvang

AMSTERDAM (ANP) - De helft van de lhbti+-asielzoekers en -statushouders ervaart onveiligheid in de opvang. Dat meldt COC Nederland op basis van eigen onderzoek onder 54 respondenten. Volgens de belangenorganisatie is de situatie voor deze groep niet verbeterd sinds eerder onderzoek in 2018.

Bijna de helft (42 procent) van de lhbti'ers die aangaven onveiligheid te ervaren in de asielopvang, voelt zich dagelijks onveilig. De meeste respondenten (57 procent) hebben te maken gehad met discriminatie en incidenten als schelden, pesten en bedreiging. Soms gaat het ook om fysiek of seksueel geweld.

Meestal veroorzaken medebewoners onveilige situaties, maar soms komt het ook door COA-medewerkers, beveiliging of omwonenden, aldus COC. Respondenten ervaren de grootste onveiligheid in aanmeldcentrum Ter Apel.

Contactpersonen en aparte ruimtes

Hoewel veel lhbti+-asielzoekers en -statushouders zich nog altijd onveilig voelen, zijn er volgens COC ook maatregelen van asielopvangorganisatie COA die helpen. Aparte ruimtes voor lhbti+'ers worden bijvoorbeeld gezien als veilige plek "waar je je niet hoeft te verbergen en eindelijk rustig kunt ademhalen". Ook aparte COA-locaties voor lhbti+-asielzoekers en lhbti+-contactpersonen op opvanglocaties kunnen de veiligheid volgens COC ten goede komen.

De belangenorganisatie adviseert dan ook onder meer om ervoor te zorgen dat op elke opvanglocatie contactpersonen en aparte ruimtes zijn. Ook pleit COC voor betere gezondheidszorg voor lhbti+-asielzoekers en -statushouders.

Jaarlijks enkele honderden

COC weet niet hoeveel lhbti+-asielzoekers er precies in Nederland verblijven. De organisatie schat dat er jaarlijks enkele honderden naar Nederland komen.

De belangenorganisatie overhandigt het onderzoek woensdag aan de directeur van het COA.