President Indonesië slaapt voor het eerst in paleis Nusantara

NUSANTARA (ANP/RTR/AFP) - De Indonesische president Joko Widodo heeft voor het eerst een nacht doorgebracht in het gloednieuwe presidentiële paleis in de beoogde hoofdstad Nusantara. Hij vertelde niet goed te hebben geslapen.

De president zei ook dat water, elektriciteit en internet beschikbaar zijn. Het is niet duidelijk tot wanneer Widodo in het paleis blijft. "We zijn hierheen gekomen om de laatste voortgang van de ontwikkeling te controleren, vooral de bouw van het paleis", zei Widodo in een verklaring. "Ik zie dat alles nog in volle gang is."

Nusantara moet de huidige hoofdstad Jakarta vervangen. Jakarta is overbevolkt, kampt met grote verkeersproblemen en dreigt weg te zakken. De nieuwe stad ligt op Borneo, op ongeveer 1200 kilometer van Jakarta, en herrijst op een plek waar twee jaar geleden nog jungle was. Het megaproject van tientallen miljarden euro's duurt langer dan verwacht.

Decreet

Nusantara is pas officieel de nieuwe hoofdstad als de president een decreet uitvaardigt waarin hij dat afkondigt. De verwachting is dat dit later dit jaar gebeurt, maar de bouw van de stad is dan nog niet volledig afgerond. Volgens Widodo kan dat nog vijftien tot twintig jaar duren. Hij treedt in oktober af na twee termijnen. Zijn opvolger Prabowo Subianto heeft beloofd door te gaan met de ontwikkeling van Nusantara.

Het is de bedoeling dat de Indonesische onafhankelijkheidsdag op 17 augustus dit jaar in Nusantara wordt gemarkeerd met een ceremonie. Het is dan precies 79 jaar geleden dat in Indonesië de onafhankelijkheid werd uitgeroepen.