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Turks parlement neemt wet aan voor einde aan strijd met PKK

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 22:14
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ANKARA (ANP/RTR) - Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een einde moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Die wetgeving moet veel voormalige leden van de separatistische groep beschermen tegen vervolging, zodat ze weer kunnen worden opgenomen in de Turkse samenleving.
Het wetsvoorstel kreeg de steun van 468 parlementariërs in het parlement dat zeshonderd zetels telt. Zowel de regeringspartij van president Recep Tayyip Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunde het plan.
De PKK werd in Turkije beschouwd als terroristische organisatie, omdat die in de loop van tientallen jaren geregeld aanslagen pleegde en er gewelddadige confrontaties zijn geweest. Vorig jaar kwam daar een einde aan toen de gevangen PKK-leider Abdullah Öcalan opriep alle wapens in te leveren en de groepering te ontbinden.
Het bleef destijds onduidelijk wat er met de leden zou gebeuren nadat de PKK was ontbonden. Met deze wet moet dat worden opgelost.
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