Verstappen rijdt zevende tijd bij eerste training op Imola

IMOLA (ANP) - Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training van de Grote Prijs van Emilia-Romagna de zevende tijd gereden. De regerend wereldkampioen was in de Red Bull 0,360 seconde langzamer dan de Australiër Oscar Piastri, die in de McLaren de snelste tijd van 1.16,545 neerzette. De Engelsman Lando Norris klokte in zijn McLaren met 0,032 seconde achterstand de tweede tijd. De Spanjaard Carlos Sainz reed in zijn Williams de derde tijd.

Lewis Hamilton behoort met zijn Ferrari tot de lievelingen van het publiek, maar wist in Imola met een vijfde tijd opnieuw niet te overtuigen. Zijn ploeggenoot Charles Leclerc kon de tienduizenden fans ook niet in vervoering brengen. De Monegask zette de twaalfde tijd neer. De Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes eindigde met de dertiende tijd.

Later vrijdag volgt nog de tweede vrije training. De GP van Emilia-Romagna begint zondag om 15.00 uur. Verstappen won de race in 2021, 2022 en 2024. In 2023 werd de GP afgelast wegens overstromingen.