Turkse oppositie herkiest voorzitter in aanloop naar rechtszaak

ANKARA (ANP/DPA) - De grootste oppositiepartij in Turkije, de CHP, heeft Özgür Özel opnieuw gekozen als partijvoorzitter. Volgens de CHP probeert de regering via de rechter Özel uit zijn functie te zetten, maar de partij hoopt dat te voorkomen met zijn herverkiezing. Özel was de enige kandidaat en kreeg 835 van de 917 stemmen.

De partijleiding wordt ervan beschuldigd op een partijcongres in 2023 leden te hebben omgekocht om op Özel te stemmen. Er loopt een rechtszaak over de vraag of de uitslag van dat congres moet worden teruggedraaid. Op 24 oktober wordt een oordeel verwacht. De CHP verwerpt de beschuldigingen en beschouwt de zaak als politiek gemotiveerd.

Özel is een belangrijke tegenstander van president Recep Tayyip Erdogan. De CHP boekte een belangrijk succes onder zijn leiding: winst bij de lokale verkiezingen van vorig jaar. Özel steunt ook de presidentskandidatuur van Erdogans grootste politieke rivaal: de gevangengenomen Istanbulse burgemeester Ekrem Imamoglu.