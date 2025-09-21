ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

WK-brons voor estafetteteam met Bol en Klaver op 4x400 meter

Sport
door anp
zondag, 21 september 2025 om 13:51
anp210925077 1
TOKIO (ANP) - De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben hun wereldtitel niet kunnen prolongeren. Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Femke Bol behaalden in de finale wel de bronzen medaille.
De Amerikaanse ploeg was onnavolgbaar en pakte het goud. Jamaica rende naar het zilver. Bol begon in derde positie aan haar ronde, maar de slotloopster slaagde er niet in het gat dicht te lopen.
Bol, die vrijdag haar tweede wereldtitel veroverde op de 400 meter horden, kreeg nog rust in de serie. In de finale was de wereldrecordhoudster van de 400 meter indoor nodig en verving ze Myrte van der Schoot.
Bol won al haar derde medaille, na het goud op de 400 meter horden en het zilver op de 4x400 meter gemengde estafette. Voor Klaver was het haar tweede plak na het zilver op de gemengde estafette.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532179902

Dit zijn de meest innovatieve landen ter wereld. Er is een opvallende nieuwkomer

Scherm­afbeelding 2025-09-21 om 06.55.36

Duitse winkel: 'Verboden voor Joden'

ANP-536769956

De Britten hebben Trumps bezoek overleefd. En hij ook

ANP-444592830

Volgens een darmfloradeskundige is dit hét signaal dat er iets mis is

shutterstock_2626133895

Waarom mannen vaker vreemd gaan dan vrouwen: stress

anp200925059 1

Premier Schoof ziet volstrekt onacceptabel, schaamteloos geweld

Loading