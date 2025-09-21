WK-brons voor estafetteteam met Bol en Klaver op 4x400 meter

TOKIO (ANP) - De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben hun wereldtitel niet kunnen prolongeren. Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Femke Bol behaalden in de finale wel de bronzen medaille.

De Amerikaanse ploeg was onnavolgbaar en pakte het goud. Jamaica rende naar het zilver. Bol begon in derde positie aan haar ronde, maar de slotloopster slaagde er niet in het gat dicht te lopen.

Bol, die vrijdag haar tweede wereldtitel veroverde op de 400 meter horden, kreeg nog rust in de serie. In de finale was de wereldrecordhoudster van de 400 meter indoor nodig en verving ze Myrte van der Schoot.

Bol won al haar derde medaille, na het goud op de 400 meter horden en het zilver op de 4x400 meter gemengde estafette. Voor Klaver was het haar tweede plak na het zilver op de gemengde estafette.