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Turkse politie pakt 150 pro-lhbtqi-demonstranten op

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 15:31
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ISTANBUL (ANP/AFP/RTR) - Minstens 150 mensen zijn in Istanbul tijdens een pro-lhbtqi-demonstratie opgepakt door de Turkse politie. De demonstranten hadden zich verzameld voor het gerechtshof in Çağlayan, een wijk in Istanbul. De politie hield ze aan voordat ze een persverklaring konden afleggen.
De betogers droegen een spandoek met de tekst: "lhbtq zijn is geen misdaad".
Twee dagen geleden viel de politie al woningen en bars van lhbtqi'ers binnen. Ook blokkeerde de overheid websites van lhbtqi'ers en waren er invallen in verenigingsgebouwen. De minister van Justitie zei dat deze arrestaties onderdeel zijn van president Recep Tayyip Erdoğans 'Decennium van het gezin'. Dat initiatief zou kinderen en de maatschappelijke orde moeten beschermen.
Maandag uitte de Europese Unie zorgen over de eerdere arrestaties. Desondanks wil de Turkse minister van Justitie ermee doorgaan.
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