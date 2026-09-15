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XR gooit nepolie op ingang Tweede Kamer

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 15:07
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DEN HAAG (ANP) - Aanhangers van Extinction Rebellion hebben dinsdag bij Prinsjesdag een blauwzwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegooid. Volgens de groep ging het om nepolie. De ramen van het Kamergebouw moesten daarom schoongemaakt worden, zag een ANP-verslaggever.
Eerder gooiden activisten van de groep rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Dat was volgens de activisten nepbloed. Extinction Rebellion klaagt over miljardensteun van het kabinet voor "grote vervuilers".
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