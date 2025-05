Tusk in 5 mei-lezing: oorlog in alle hevigheid terug

WAGENINGEN (ANP) - Het comfort van de vrijheid die Europa kende, is voorbij, zei de Poolse premier Donald Tusk maandag tijdens de 5 mei-lezing in Wageningen. Hij verwees daarbij naar de oorlog in Oekraïne. De ervaringen van tachtig jaar geleden leren ons dat we dit alleen kunnen overwinnen als we samen optrekken, aldus Tusk.

De Poolse premier zei dat hij meer dan tien jaar geleden de hoop had uitgesproken dat herinneringen aan de misdaden uit de Tweede Wereldoorlog het beste tegengif zouden zijn om kwaad in de toekomst te voorkomen. "Maar dat was niet zo", aldus Tusk. Oorlog en verwoestingen zijn in alle hevigheid terug in Europa sinds de Russische invasie van Oekraïne, zo sprak hij.

Tusk noemde onder andere de wreedheden in Boetsja en Marioepol "en tal van andere plaatsen". We moeten onze ogen niet sluiten voor het kwaad, zei hij.

Solidariteit

De premier benadrukte in zijn toespraak het belang van solidariteit, "het belangrijkste woord in mijn politieke vocabulaire". Als we dit "donkere uur" willen doorkomen, moeten we sterk en vastberaden zijn, aldus Tusk.

Ook prees de premier de inzet van Poolse militairen tijdens de bevrijding van Nederland van nazi-Duitsland. We moeten weer zo sterk en dapper worden als de Poolse soldaten die tachtig jaar geleden hier vochten", zei hij. "Dat zijn we aan hen verschuldigd."

De 68-jarige Tusk was van 2007 tot 2014 voor de eerste keer premier van Polen. In december 2023 werd de liberaal opnieuw gekozen als minister-president. In de tussenliggende jaren was Tusk onder meer voorzitter van de Europese Raad. Polen is het eerste halfjaar van 2025 voorzitter van de Europese Unie.