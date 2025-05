Pakistan test opnieuw raket na oplopende spanningen met India

ISLAMABAD (ANP/DPA) - Pakistan heeft maandag opnieuw een raket getest te midden van oplopende spanningen met India na een dodelijke terroristische aanslag in de betwiste regio Kasjmir.

"De grond-grondraket heeft een bereik van 120 kilometer", aldus ISPR, de mediatak van het leger. Zaterdag testte Pakistan al een raket met een bereik van 450 kilometer.

Sinds eind april beschieten troepen uit beide landen elkaar in het grensgebied. India heeft Pakistan in verband gebracht met een terreuraanval waarbij 26 burgers werden gedood in de betwiste regio Kasjmir. Die regio met een moslimmeerderheid ligt tussen de twee kernmachten in en wordt door beide landen opgeëist. Pakistan ontkent iets met de aanval te maken te hebben.

Te midden van de toenemende spanningen hebben de twee regeringen onder meer grensovergangen gesloten, de handel geblokkeerd, de diplomatieke betrekkingen verslechterd en de uitzetting van elkaars burgers bevolen.