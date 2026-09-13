Tusk verwijt Rusland escalatie na aanval op trein naar Polen

WARSCHAU (ANP/DPA) - Na een Russische droneaanval vlak bij de Pools-Oekraïense grens op een trein die richting Warschau reed, heeft de Poolse regering Moskou ervan beschuldigd het conflict te laten escaleren. "Escalatie van Russische kant is nu werkelijkheid geworden en voorbeelden daarvan komen steeds dichter bij onze grens," zei premier Donald Tusk tijdens een bijeenkomst van een crisisteam.

Ook westerse politici maken gebruik van de spoorverbinding tussen Polen en Oekraïne voor hun reizen naar Kyiv, aangezien het luchtruim van het land gesloten is. Zondag werden diverse Europese diplomaten tijdelijk geëvacueerd van een trein op hetzelfde traject, meldde Der Spiegel.

Tusk voegde eraan toe dat er de komende weken en maanden rekening moet worden gehouden met verhoogde Russische activiteit. "We kunnen niet uitsluiten dat deze escalatie ook gevolgen zal hebben voor ons eigen grondgebied." Hij waarschuwde dat Rusland ook bereid is drones tegen Polen in te zetten.