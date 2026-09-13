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Wielrenner Mas wint Vuelta, eerste Spaanse winnaar sinds 2014

Sport
door anp
zondag, 13 september 2026 om 19:35
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GRANADA (ANP) - Enric Mas (31) heeft zondag het eindklassement van de Vuelta gewonnen. De renner van Movistar is de eerste Spaanse winnaar sinds Alberto Contador in 2014. De periode van elf edities zonder Spaanse winnaar was de langste uit de geschiedenis van de Ronde van Spanje.
Viervoudig Vuelta-winnaar Primož Roglič uit Slovenië is tweede geworden op 2.15 minuten, de Oostenrijker Felix Gall werd derde op 2.44 van Mas. De wedstrijdorganisatie besloot onder druk van de renners de tijdsverschillen een ronde voor het eind van de slotetappe in Granada op te nemen.
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