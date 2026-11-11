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Veel meer Italiaanse scholen ontvingen bommelding

Samenleving
door anp
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ROME (ANP/RTR) - Veel meer Italiaanse scholen hebben een bommelding ontvangen dan tot nu toe bekend was. Onderwijsminister Giuseppe Valditara meldde eerder op woensdag dat 300 scholen waren geëvacueerd. Het ministerie spreekt nu van 6300 scholen die de dreigmail hebben ontvangen.
De mail die naar Italiaanse scholen is gestuurd, was ondertekend door "Mikhail Andropov". Diezelfde naam werd ook gebruikt bij bommeldingen aan Ierse en Bulgaarse media vorige week. Ook lijkt er een verband te zijn met de tientallen bommeldingen rond Europese commerciële vluchten.
Ook Britse en Ierse scholen kregen woensdag te maken met bommeldingen.
De Italiaanse premier Giorgia Meloni houdt woensdag spoedoverleg met de regering en inlichtingendiensten, waarbij wordt gekeken welke maatregelen kunnen worden genomen om verdere verstoringen te voorkomen. De premier benadrukte dat de bommeldingen geen gevaar vormen en dat de politie de situatie in de gaten houdt.
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