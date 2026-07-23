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Twaalfde nacht op rij van Amerikaanse en Iraanse luchtaanvallen

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 6:34
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TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het Amerikaanse Centraal Commando (CENTCOM) op X. De aanvallen zijn gericht op Iraanse militaire infrastructuur.
Volgens CENTCOM kwam het bevel voor de aanvallen van president Donald Trump. Rond 06.15 uur (lokale tijd in Iran) meldde CENTCOM dat het Amerikaanse leger een tweede ronde luchtaanvallen op Iran had uitgevoerd.
Het Iraanse persbureau SNN meldt op basis van veiligheidsfunctionarissen dat twee mensen zijn gedood bij een Amerikaanse aanval op de Shalamcheh-grensovergang met Irak.
Koeweit
Ondertussen meldt Koeweit dat het luchtafweersysteem van de Golfstaat vijandelijke drones onderschept. Iran valt Koeweit en andere landen met Amerikaanse bases al langer aan als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen op Iran.
Het is de twaalfde nacht op rij van Amerikaanse en Iraanse aanvallen over en weer.
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