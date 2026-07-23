ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Houthi's melden aanval op Saudische olietankers in Rode Zee

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 6:41
anp230726044 1
AL-SHUQAIQ (ANP/RTR/AFP) - De Houthi's zeggen twee Saudische olietankers in de Rode Zee te hebben geraakt, omdat ze de zeeblokkade van de Jemenitische groep zouden hebben geschonden.
De Britse scheepvaartmonitor UKMTO ontving een melding van de kapitein van een schip voor de kust van Saudi-Arabië, 70 zeemijl ten zuidwesten van Al-Shuqaiq. De olietanker zou geraakt zijn door een onbekend projectiel, waarna brand uitbrak. De bemanning van het schip is bezig de brand te blussen, aldus de UKMTO. Er zouden geen slachtoffers of milieuschade zijn.
Volgens het Saudische persbureau SPA is het schip de ENCELIA geraakt toen het op de Rode Zee voer. Er brak brand uit op de boeg, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid gebracht worden.
De Houthi's kondigden maandag een zeeblokkade tegen Saudi-Arabië aan. Die heeft impact op het verkeer door de Straat van Bab el-Mandeb, een zeestraat die net als de Straat van Hormuz belangrijk is voor de export van olie.
loading

POPULAIR NIEUWS

242968313_m

Rekensom: wat het ECB-besluit betekent voor jouw hypotheek en spaarrekening

gandr-collage

Zoveel scheelt het als je via Luxemburg in plaats van via Parijs naar Spanje rijdt: de routekeuze die je tientallen euro's bespaart

shutterstock_2760584093

Waar zijn de muggen dit jaar gebleven?

shutterstock_2753767101

11 verrassende dingen die in de vaatwasser kunnen (en 7 die er niet in kunnen)

1771362816945

Volgens CNN staat Trump er hopeloos voor

34886921_m

Je snijplank is viezer dan je wc-bril. Dit is hoe je 'm écht schoon krijgt

Loading