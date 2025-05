DEN HAAG (ANP) - Rond de grote demonstratie zondag in Den Haag tegen het kabinetsbeleid over Israël zijn een man en een vrouw aangehouden. Het duo had slag- en steekwapens bij zich. De verdachten waren geen deelnemers aan de demonstratie, benadrukt de politie.

Het protest is verder rustig verlopen. De meeste demonstranten hebben de stad inmiddels verlaten. Volgens de organisatie deden ruim 100.000 mensen mee.