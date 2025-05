Doden bij aanvallen paramilitairen op vluchtelingenkamp Soedan

AL-FASHIR (ANP/AFP) - Minstens veertien mensen zijn gedood bij aanvallen van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) op een vluchtelingenkamp in de West-Soedanese regio Darfur. Dat melden lokale hulpverleners. De aanvallen waren gericht op de markt en andere delen van het kamp, waaronder moskeeën en huizen in de buurt van openbare infrastructuur, aldus de noodhulpdienst in een verklaring.

In het kamp verblijven tienduizenden mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog tussen het regeringsleger en de RSF. Het kamp ligt nabij Al-Fashir, de laatste stad in Darfur die nog in handen is van het leger.

De RSF belegert Al-Fashir sinds mei vorig jaar. In de regio heerst hongersnood, net als in andere delen van het land. De burgeroorlog in Soedan heeft volgens de Verenigde Naties de grootste humanitaire ramp ter wereld in de huidige tijd veroorzaakt.