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Twee aanhoudingen voor schietpartij in centrum Rotterdam

Samenleving
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft twee mannen aangehouden voor een schietpartij zaterdagochtend vroeg in het centrum van Rotterdam. Een conflict buiten een uitgaansgelegenheid was vermoedelijk de aanleiding voor de schietpartij, meldt de politie.
Een man van 27 raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar. De verdachten zijn twee Rotterdammers van 24 en 28 jaar oud.
De schietpartij was even voor 05.00 uur in de Karel Doormanstraat. In de buurt is een vuurwapen gevonden. Ook zijn er meerdere hulzen aangetroffen.
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