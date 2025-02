Twee agenten gewond bij aanhouding automobiliste (17) in Houten

HOUTEN (ANP) - Twee politiemensen zijn gewond geraakt bij de aanhouding van een 17-jarige bestuurster uit Culemborg. Het meisje reed in de nacht van zaterdag op zondag zonder rijbewijs slingerend onder invloed van alcohol en drugs door Houten in de provincie Utrecht.

De achtervolgende agenten raakten de snelrijdende auto kwijt en zagen die even verderop weer in Houten. Toen ze de auto benaderden, reed de bestuurster tegen de politieauto en nog enkele geparkeerde auto's aan. De politiemensen liepen daarbij verwondingen op. De 17-jarige is aangehouden.