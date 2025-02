Vier mensen vast voor dodelijke steekpartij in Franse Mulhouse

MULHOUSE (ANP/AFP) - Na de dodelijke steekpartij in de Franse stad Mulhouse van zaterdag zijn vier mensen aangehouden. Onder hen is ook de vermoedelijke dader. Dat meldde de Franse antiterrorismeaanklager zondag.

De politie liet zaterdagavond al weten een 37-jarige man te hebben opgepakt. De man is in Algerije geboren. Volgens de officier van justitie stond hij op een terrorismebestrijdingslijst. Over zijn motief is nog niets gedeeld. De Franse president Emmanuel Macron sprak over een "terroristische daad" van "islamitische aard".

Door de steekpartij kwam een 69-jarige Portugees om het leven. Vijf anderen raakten gewond. Het gaat om twee parkeerwachters en drie agenten. Twee van hen zouden er slecht aan toe zijn, meldden lokale media, waaronder nieuwssite L'Alsace.

De Franse regering houdt woensdag een interministeriële raad over immigratie, liet de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot zondag weten aan de radiozender Europe 1.