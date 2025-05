Twee Britten schuldig aan omkappen van iconische boom

NEWCASTLE (ANP) - In Noord-Engeland zijn twee mannen schuldig bevonden aan het omkappen van een beroemde boom, meldt de BBC. Het vellen van de 'Sycamore Gap Tree' leidde twee jaar geleden tot veel woede en verdriet.

De iconische esdoorn was een van de meest gefotografeerde bomen van het land en speelde een prominente rol in een film over Robin Hood uit 1991. Hij stond naar schatting al bijna tweehonderd jaar precies tussen twee heuvels naast de Romeinse Muur van Hadrianus. Die muur staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst en liep schade op bij het omkappen van de boom.

De twee mannen die nu schuldig zijn bevonden, zijn 39 en 32 jaar oud. Zij ontkennen schuld, maar de politie vond beelden van het omzagen op de telefoon van een van de twee. Hun motief blijft onduidelijk. Aanklagers suggereerden dat de mannen het voor de lol hebben gedaan, maar dat niet durven toe te geven door de publieke woede die is ontstaan.

De twee horen in juli wat hun straf is.