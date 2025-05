Griekspoor in Foro Italico kansloos ten onder tegen Fils

ROME (ANP) - Tallon Griekspoor is in de tweede ronde van het tennistoernooi van Rome uitgeschakeld door de Fransman Arthur Fils. De 28-jarige Nederlander ging op vrijdag in het Stadio Nicola Pietrangeli kansloos in twee sets ten onder: 2-6 2-6. Fils speelt in de derde ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en de Fransman Alexandre Muller.

Griekspoor werd in de eerste set voor de volledig gevulde tribunes in het Foro Italico twee keer gebroken door de nummer 14 van de wereld. Fils gaf zijn servicebeurten niet uit handen. Griekspoor bleef ook in de tweede set machteloos en botvierde zijn frustraties op zijn rackets. Dat kwam hem aan het begin van de vierde game op een strafpunt te staan. Griekspoor wist met een alles-of-nietsspelletje de partij niet meer om te draaien en droop teleurgesteld af.

Jesper de Jong is de enig overgebleven Nederlander in het enkelspel. Hij staat zaterdag in de tweede ronde tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.