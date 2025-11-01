Twee criminelen ontsnapt uit psychiatrisch centrum Gent opgepakt

GENT (ANP/BELGA) - De Belgische politie heeft in Blankenberge twee criminelen aangehouden die vrijdag waren ontsnapt uit een psychiatrisch centrum in Gent. Het gaat om de 28-jarige Jason D'Herdt en de 41-jarige Wesley Hanff. Zij zaten vast voor zware geweldsdelicten en ontsnapten vrijdagochtend.

Beide criminelen stonden op de lijst van meest gezochte voortvluchtige criminelen. Ze "vormen een gevaar voor de fysieke integriteit van derden", waarschuwde de politie in het opsporingsbericht.

Ongeveer twee weken geleden ontsnapte ook een gevaarlijke verkrachter die vastzat in het psychiatrisch centrum in Gent. Hij werd later opgepakt.