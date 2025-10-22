Twee filialen Pizzabakkers Amsterdam mogen van rechter weer open

AMSTERDAM (ANP) - Twee filialen van De Pizzabakkers in Amsterdam, die door de gemeente zijn gesloten, mogen van de rechter voorlopig weer open. Het gaat om vestigingen aan de Haarlemmerdijk en de Plantage Kerklaan in Amsterdam.

Volgens de rechter heeft de burgemeester van Amsterdam in één geval onvoldoende onderbouwd dat langere sluiting noodzakelijk is, nu bij dat pand geen explosie is geweest. Het andere pand is ernstig beschadigd en is langere tijd dicht, waardoor een opgelegde sluiting volgens de rechter geen meerwaarde heeft.

De burgemeester sloot op 12 september vier panden van de restaurantketen voor zes maanden, wegens verstoring van de openbare orde. De opgelegde sluiting volgde op een reeks explosies, waarvan de keten het doelwit is geweest.

De sluiting van de twee andere panden blijft in stand. Dit gaat om een tweede pand aan de Plantage Kerklaan en een restaurant aan de Overtoom.