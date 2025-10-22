Randstad: AI geen oplossing voor nijpendste arbeidsmarktkrapte

DIEMEN (ANP) - Kunstmatige intelligentie (AI) lijkt maar in beperkte mate een oplossing voor de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Juist voor veelgevraagde functies in onder meer de zorg, bouw, techniek en onderwijs is AI vaak geen alternatief. Dat meldt uitzendconcern Randstad op basis van onderzoek van VN-organisatie Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Voor een groot deel van de administratieve, financiële en ICT-functies heeft AI naar verwachting wel een gemiddelde tot grote impact. Daarvoor zijn echter nu al vaak relatief veel mensen beschikbaar.

"De verschillen op de arbeidsmarkt worden eerder groter dan kleiner. Juist de beroepen met de grootste krapte hebben de minste AI-impact. Bijvoorbeeld in de zorg en techniek staan we voor grote uitdagingen", vertelde arbeidsmarktanalist Bart van Krimpen van Randstad tijdens een onlinepresentatie.