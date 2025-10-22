ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Randstad: AI geen oplossing voor nijpendste arbeidsmarktkrapte

Economie
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 14:10
anp221025177 1
DIEMEN (ANP) - Kunstmatige intelligentie (AI) lijkt maar in beperkte mate een oplossing voor de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Juist voor veelgevraagde functies in onder meer de zorg, bouw, techniek en onderwijs is AI vaak geen alternatief. Dat meldt uitzendconcern Randstad op basis van onderzoek van VN-organisatie Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).
Voor een groot deel van de administratieve, financiële en ICT-functies heeft AI naar verwachting wel een gemiddelde tot grote impact. Daarvoor zijn echter nu al vaak relatief veel mensen beschikbaar.
"De verschillen op de arbeidsmarkt worden eerder groter dan kleiner. Juist de beroepen met de grootste krapte hebben de minste AI-impact. Bijvoorbeeld in de zorg en techniek staan we voor grote uitdagingen", vertelde arbeidsmarktanalist Bart van Krimpen van Randstad tijdens een onlinepresentatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2532521023

5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

gandr-collage (21)

Slecht peilingnieuws: PVV terug op 34 zetels. Goed peilingnieuws: BBB bijna verdwenen

42891627_m

Dit is de onverwachte reden dat jij een muggenmagneet bent

download (18)

Niemand had verwacht dat het Russische leger zo abominabel zou presteren

c1_3124266_251021143639_1200

Mensenhandel, marteling en moord: 'Organen van verdwenen vrouw (26) verhandeld op zwarte markt Myanmar'

video-valencia-turistes-xarxes_1_630x630

Spanjaarden zijn toeristen zat: Nederlandse fietsers raken zwaar belaagd in Valencia

Loading