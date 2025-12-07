ECONOMIE
Twee gevechtsvliegtuigen opgestegen vanaf Volkel om drone

Samenleving
door anp
zondag, 07 december 2025 om 17:09
anp071225093 1
VOLKEL (ANP) - Een drone is de reden dat de Koninklijke Luchtmacht zondagochtend twee gevechtsvliegtuigen heeft laten opstijgen vanaf de militaire vliegbasis in Volkel. De drone heeft het luchtruim weer verlaten en vormde geen directe dreiging, meldt het ministerie van Defensie. De F-35's zijn weer teruggekeerd naar de vliegbasis.
De inzet van de gevechtsvliegtuigen om 10.20 uur betrof een zogenoemde Quick Reaction Alert. Die werd volgens het ministerie van Defensie ingezet door de luchtgevechtsleiding, die een onbekend object op de radar waarnam. Het object vloog op een hoogte in het Nederlandse luchtruim waar identificatie en communicatie met de verkeersleiding verplicht is, wat niet gebeurde.
De inzet van een Quick Reaction Alert komt niet vaak voor. Volgens Defensie toont het incident van zondag "het belang van snelle inzetbaarheid aan". F-35's staan 24 uur per dag paraat om een ongeïdentificeerd toestel te onderscheppen. Nederland en België nemen deze taak afwisselend enkele maanden op zich in de hele Benelux.
