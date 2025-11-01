ECONOMIE
Drie Duitse bergbeklimmers omgekomen bij lawine in Zuid-Tirol

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 november 2025 om 22:21
anp011125147 1
BOLZANO (ANP/DPA) - Drie Duitse bergbeklimmers zijn omgekomen bij een lawine in Zuid-Tirol. Volgens de Italiaanse reddingsdienst werd hun groep zondagmiddag tijdens een klim in de Ortler-Alpen door een lawine gegrepen. Twee andere bergbeklimmers, eveneens Duits, zijn nog vermist. De zoektocht naar de twee werd zondagavond gestaakt vanwege de duisternis en wordt naar verwachting maandag hervat.
Volgens de reddingsdienst vond de lawine plaats nabij de 3345 meter hoge berg Vertainspitze, waar de twee groepen naartoe klommen. De berg is een populaire top vanwege het panoramische uitzicht. De Duitsers reisden in twee groepen: één van drie en één van vier.
De eerste groep is volledig bedolven: alle drie de klimmers zijn dood. Twee klimmers uit de tweede groep hebben het overleefd, aldus de reddingsdienst. De zoektocht naar de andere twee gaat door. De Italianen zetten daarbij een helikopter en drones in. Ook de politie en brandweer zijn betrokken bij de reddingsoperatie.
