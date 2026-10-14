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Twee jaar cel voor gijzelen en mishandelen acteur Bas Muijs

Samenleving
door anp
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ARNHEM (ANP) - De man die GTST-acteur Bas Muijs in 2023 heeft gegijzeld en mishandeld, is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Eerder legde de rechtbank hem dezelfde straf op.
Muijs was in maart 2023 onder valse voorwendselen naar een woning in Arnhem gelokt, waar hij door Harry W. (43) werd vastgehouden en mishandeld. Zo heeft verdachte hem beschoten met een spijkerpistool, aldus het hof. W. zou Muijs hebben gedwongen hem een "aanzienlijk" geldbedrag te betalen. Eind september eiste het Openbaar Ministerie (OM) een straf van 28 maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk, tegen W.
Medeverdachte Madelon L. (35) was ten tijde van het incident aanwezig in de woning. Haar werd aangerekend dat zij de acteur niet heeft geholpen. L. werd veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van tachtig uur. De rechtbank legde haar eerder dezelfde straf op, maar dan onvoorwaardelijk.
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