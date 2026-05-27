ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Twee kinderen na treinongeluk België mogelijk snel uit ziekenhuis

Samenleving
door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 13:10
anp270526141 1
BUGGENHOUT (ANP) - Twee van de vijf kinderen die dinsdag zwaargewond raakten bij het ongeluk tussen een trein en een schoolbusje in België, kunnen mogelijk binnenkort het ziekenhuis verlaten. Dat zegt de directrice van de school waar de kinderen op zitten tegen VRT Nieuws. "Maar helaas zijn er nog drie leerlingen die nog heel ernstig gewond zijn en die nog veel zorgen nodig hebben."
Bij het ongeval kwamen vier mensen om het leven. Twee kinderen van 15 en 13 jaar, de 49-jarige bestuurder van het schoolbusje en de 27-jarige begeleidster. Het parket Oost-Vlaanderen kan volgens persbureau Belga nog geen verdere informatie geven over de toestand van de slachtoffers of het onderzoek.
Nabestaanden, leerlingen en leraren van de school hebben woensdagmiddag bloemen neergelegd bij de plek waar het ongeluk gebeurde.
loading

POPULAIR NIEUWS

Andrew_still

Dit zei Andrew Windsor tegen vrouwen

198309863_m

Dit gebeurt er in een uur tijd met je lichaam als je een blikje cola drinkt

shutterstock_167150585

Een reis naar de dood en terug. Hoe mensen het ervaren om dood te gaan

shutterstock_2647768029

Word rijk met de beste tips uit de geschiedenis.

anp270526057 1

Bijna niemand wil meer een benzineauto

anp 420168170

Ook zo'n last van fruitvliegjes? Zo voorkom je een plaag

Loading