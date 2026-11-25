LELYSTAD (ANP) - Onder de zwaargewonden van een aanrijding tussen een lijnbus en een vrachtwagen bij Lelystad woensdagochtend zijn twee kinderen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De anderen zijn meerderjarig. De politie meldt vooralsnog dat het gaat om vijf zwaargewonden.

Het ongeluk gebeurde rond 07.50 uur op de N302 bij Lelystad. De toedracht is nog niet bekend. De vijf gewonden zijn overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in de regio.

De vrachtwagen vervoerde betonnen palen. Een daarvan zou zijn afgebroken, zei ov-bedrijf EBS, waarvan de bus is. De politie spreekt van een "zeer ernstig verkeersongeval", waarbij het achterste gedeelte van de vrachtwagen met de heipalen de bus is binnengedrongen.

De chauffeur van de lijnbus raakte niet gewond. De 45-jarige vrouw is door de politie opgevangen. De Larserweg is vanaf de Eendenweg nog afgesloten.