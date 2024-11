Twee mannen aangehouden na vondst 500 kilo vuurwerk onderin flat

LEEUWARDEN (ANP) - In twee garageboxen onderin een flat aan het Fennenplein in Leeuwarden is maandag ruim 500 kilo vuurwerk gevonden. Twee mannen uit de Friese hoofdstad (30 en 32 jaar) zijn aangehouden.

De politie doorzocht een van de garageboxen na een anonieme melding. In de garage werd ruim 300 kilo vuurwerk gevonden, waarop agenten ook de andere garagebox doorzochten en nog eens honderden kilo's vonden.

De politie benadrukt dat de opslag van grote hoeveelheden vuurwerk heel gevaarlijk is. "Zeker in woonwijken zijn die risico's niet te overzien." De flat boven de garageboxen telt tientallen woningen.