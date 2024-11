Fastfoodketens in VS worstelen met teleurstellende omzetcijfers

LOUISVILLE (ANP/BLOOMBERG) - De omzet van Yum Brands, het bedrijf achter restaurantketens als KFC, Pizza Hut en Taco Bell, is in het derde kwartaal opnieuw achtergebleven bij de verwachtingen. Net als andere fastfoodketens heeft Yum in deze tijd moeite klanten aan zich te binden.

Taco Bell vormde een uitzondering met een omzetstijging van 4 procent. Maar dat was niet voldoende om de mindere resultaten bij Pizza Hut (min 4 procent) en KFC (min 4 procent) te compenseren.

Yum is geen uitzondering in de branche. Ook de omzet van Restaurant Brands International, eigenaar van onder meer Burger King, stelde teleur met een daling van ruim 3 procent. Restaurant Brands werkt hard aan de renovatie van Burger King-vestigingen in de Verenigde Staten. Burger King probeert ook klanten te trekken met aanbiedingen, waaronder een maaltijddeal van 5 dollar.

Hamburgerketen McDonald's slaagde er als een van de weinige concurrenten in om de dalende bezoekersaantallen om te buigen, maar het beeld in de hele sector blijft somber.