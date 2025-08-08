Wat Matcha is en hoe je het zet

Als je er bij wilt blijven horen drink je nu geen latte meet maar Matcha. We leggen hier uit wat het is met wat je er mee moet. Hoe maak je thuis matcha-thee? Welk poeder is het beste voor een iced latte? En houdt matcha je echt langer wakker dan koffie ? Drie experts beantwoorden de belangrijkste vragen over dé trending thee van dit moment.

Wat is Matcha?

Matcha is het Japanse woord voor gemalen thee. "Zoals alle zogenaamde echte theesoorten wordt het gemaakt van de bladeren van de Camellia sinensis -theeplant , net als andere groene theeën, zoals Gyokuro en Sencha, of zwarte thee, oolongthee, witte thee en pu-erh-thee", legt Nobuko Sugai-Baumgarten uit aan de Suddeutsche Zeitung, theemeester en voorzitter van de Chado Urasenke Tea Path Association Berlin. "Tencha" verwijst naar de gedroogde theebladeren, die met een stenen molen tot fijn matchapoeder worden vermalen.

Voor matcha worden de theebladeren vóór de oogst afgedekt met zeilen of netten om de productie van het bladpigment chlorofyl te stimuleren. Dit zorgt voor de intens groene kleur en het milde aroma. De bladeren worden met de hand geplukt en vóór het drogen met stoom behandeld om hun kleur te behouden. Alleen de bladeren worden gemalen, zonder de steeltjes en nerven. Matcha wordt niet zoals de meeste theesoorten getrokken, maar in water geroerd. Het werd al in de 7e eeuw in China gedronken; later brachten boeddhistische monniken het naar Japan, waar een speciale theeceremonie, "Chanoyu", ontstond. "In Japan ontwikkelden de teelt, productie en bereiding zich tot wat we vandaag de dag kennen als matcha", zegt Sugai-Baumgarten.

2. Hoe bereid je matcha-thee?

Matcha is tegenwoordig overal. Cafés openen in steden die zich volledig specialiseren in deze groene thee en serveren matcha lattes – met ijs, aardbeien-, bosbessen- of mangopuree – als "Dirty Matcha" (met een extra shot espresso) of "Coconut Matcha Cloud" (met kokoswater en een topping van matchaschuim), meestal snel klaar voor onderweg. Dit heeft natuurlijk niet veel gemeen met de traditionele theeceremonie, "Chanoyu". "Matcha is niet echt een alledaags drankje, maar een bijzondere thee die draait om samen genieten", zegt Nobuko Sugai-Baumgarten.

3. Welke accessoires heb je nodig?

- De matchakom (chawan) wordt gebruikt om de thee te bereiden en te drinken. Het is het beste om deze op te warmen met warm water. Je kunt ook een kleine ontbijtkom gebruiken.

- Met de bamboe matcha-lepel (chashaku) kun je de thee nauwkeurig afmeten. Een volle bamboe matcha-lepel bevat ongeveer één gram matcha, en je hebt één tot twee lepels per kopje nodig. Een theelepel is ook voldoende; een halve theelepel staat gelijk aan één bamboelepel. Spoel de matcha-lepel na bereiding af met warm water en laat hem drogen.

Een fijne zeef is handig . "Matchapoeder moet altijd gezeefd worden om klontjes in je thee te voorkomen", zegt Sugai-Baumgarten.

- Gebruik de matcha-garde (chasen) om de thee tot een schuimig schuim te kloppen. Je kunt ook een melkopschuimer of een kleine garde gebruiken.

4. De gezondheidsclaims van Matcha Thee

Bij een hype hoort een gezondheidsvoordeel. Want iedereen wil oud worden (tot hij of zij echt 96 is)

Om te beginnen is Matcha een rijke bron van antioxidanten. Antioxidanten zijn ongelooflijk belangrijk voor het menselijk lichaam omdat ze helpen vrije radicalen te neutraliseren, die anders kunnen bijdragen aan veroudering en verschillende soorten ziekten. Matcha heeft meer antioxidanten dan welke groente of fruit dan ook. Een belangrijk gezondheidsvoordeel, toch?

Daarnaast zou Matcha je helpen om je lichaam te ontgiften. Hoe dat zou komen? De levendige groene kleur van Matcha komt van het hoge gehalte aan chlorofyl dat het bevat. Chlorofyl is een pigment dat planten hun groene kleur geeft en helpt bij fotosynthese. In het menselijk lichaam werkt chlorofyl als een natuurlijk detoxmiddel dat helpt bij het verwijderen van zware metalen en chemische toxines.

Heb je moeite met focussen of je concentreren? Een kopje Matcha kan je hierbij helpen, zeggen de aanhangers! Dit komt door het aminozuur L-theanine dat het bevat. L-theanine staat bekend om zijn vermogen om de alertheid en focus te verbeteren zonder de bijwerkingen die traditioneel geassocieerd worden met cafeïne. In tegenstelling tot de tijdelijke rush die je zou kunnen krijgen van een kopje koffie, geeft Matcha je een 'rustige' energieboost die uren kan aanhouden.