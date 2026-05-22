Twee mannen opgepakt om servers achter Russische cyberaanvallen

DEN HAAG (ANP) - Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild, denkt de fiscale recherche FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan achthonderd servers in beslag genomen.

De verdachten zijn een man van 57 uit Amsterdam en een man van 39 uit Den Haag. De Amsterdammer is eigenaar van een webhostingbedrijf, dat ruimte op servers aanbood. Dat bedrijf was in februari 2022 opgericht, vlak voordat Rusland Oekraïne binnenviel. Vorig jaar werd het bedrijf op een Europese sanctielijst geplaatst. Een nieuw Nederlands bedrijf nam het werk toen over, maar de FIOD noemt dit "een dekmantel".

De Hagenaar zou de servers van de Amsterdammer hebben verbonden met internet.