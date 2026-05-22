Werkende moeders massaal uitgeput: ziekteverzuim door burn-out en depressie

Voor veel vrouwen voelt terugkeren naar werk na een bevalling allesbehalve als een frisse nieuwe start. Duizenden moeders raken volledig uitgeput, melden zich ziek of belanden zelfs in een burn-out . Dat blijkt uit nieuw onderzoek van vakbond CNV onder werkende moeders.

Harde cijfers

Maar liefst de helft van de vrouwen zegt in het eerste jaar na de bevalling chronisch moe te zijn. Daarnaast krijgt 10 procent te maken met een burn-out en kampt 12 procent met een depressie . Ook meldt 14 procent zich regelmatig ziek. Een kwart van de moeders zegt bovendien last te hebben van huilbuien of heftige emoties.

Volgens CNV laat het onderzoek zien dat de combinatie van slaapgebrek, lichamelijk herstel en werkdruk structureel wordt onderschat.

Werkgeversprobleem

Een groot deel van het probleem ligt volgens de vakbond bij werkgevers. Zo geeft 83 procent van de vrouwen aan dat er binnen hun organisatie geen officieel beleid bestaat voor werknemers die terugkeren na een bevalling. Extra begeleiding, flexibele werktijden of gesprekken over belastbaarheid ontbreken vaak.

Bijna negen op de tien vrouwen kreeg geen aanvullende ondersteuning vanuit hun werkgever . Twee derde zag geen mogelijkheden om werktijden aan te passen aan het ritme van hun baby.

‘Onrealistisch en onverantwoord’

CNV-bestuurslid Justine Feitsma noemt die situatie “onrealistisch en onverantwoord”. Volgens haar verwachten werkgevers nog te vaak dat vrouwen direct weer volledig functioneren, terwijl een bevalling fysiek én mentaal enorm ingrijpend is.

De gevolgen zijn inmiddels zichtbaar op grotere schaal. Het aantal jonge vrouwen dat in de WIA terechtkomt stijgt de laatste jaren flink; een duidelijk signaal dat het probleem het niveau van individuele gevallen ontstegen is.

Moedervriendelijk beleid

De vakbond pleit daarom voor zogenoemd moedervriendelijk beleid. Denk aan wekelijkse gesprekken met leidinggevenden, meer begeleiding van bedrijfsartsen en een speciale ‘mum-buddy’: een ervaren collega die nieuwe moeders helpt bij hun terugkeer op de werkvloer.

Daarnaast wil CNV dat ouderschapsverlof volledig wordt doorbetaald. Volgens de vakbond is een moedervriendelijke werkplek pure noodzaak.