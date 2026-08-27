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Twee mensen gedood op een school nabij Berlijn

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 17:08
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GOSEN-NEU ZITTAU (ANP) - Op een middelbare school in de Duitse plaats Gosen-Neu Zittau, vlakbij Berlijn, zijn twee mensen vermoord, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Er is een verdachte opgepakt.
Volgens de krant is een van de slachtoffers een 18-jarige leerlinge van de school. Het andere slachtoffer zou een man van 30 jaar zijn. Hij zou zijn gedood toen hij probeerde de dader tegen te houden.
De politie schrijft op X dat er een verdachte is opgepakt voor een geweldsincident op een school. Volgens de krant gaat het om een 19-jarige man die de ex-vriend is van het 18-jarige slachtoffer. Het is niet duidelijk of hij ook een leerling op de school was, aldus de krant.
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